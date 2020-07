Fin da piccoli, il mondo dei dinosauri affascina: le forme, le dimensioni e, secondo le recenti ricerche, anche i loro colori fanno parte di un immaginario quasi mitologico. Ma chi sono? Quando sono vissuti? Che fine hanno fatto? Leo Ortolani, fumettista conosciuto per Rat-Man e, più recentemente, per la graphic novel di successo “Cinzia”, ci racconta da dove vengono i dinosauri e dove possiamo vederli oggi. Intriso di humor, il racconto di Ortolani parte da 250 milioni di anni fa e, tra una gag e l’altra, ci mostra l’evoluzione di questi magnifici animali che hanno solcato la terra fino a 65 milioni di anni fa. Forte anche della sua formazione di geologo, Ortolani riesce a creare con questo fumetto un efficace equilibrio tra risate e divulgazione scientifica. Un ottimo modo per imparare divertendosi, che lascia nel lettore la curiosità di approfondire il tema.

Se fosse cibo:

In onore dei dinosauri, un buon uovo poché, con una spolverata di scaglie di tartufo.

Racchiuso in una frase:

Il regno dei dinosauri. L’epoca più selvaggia e feroce che il nostro pianeta abbia mai conosciuto, prima dell’arrivo degli adolescenti. (4° di copertina)

Edizione Utilizzata:

Leo ORTOLANI, Dinosauri che ce l’hanno fatta, Laterza, Bari – Roma 2020

Dove trovare il libro:

E’ facilmente reperibile in tutte le librerie e in versione ebook, sui siti dei maggiori e-commerce italiani (ibs.it, mondadoristore.it, unilibro.it)