Christian Carbone sarà il tecnico dell’ASD Team Orta Nova anche nella stagione 2020/21, il tecnico cerignolano guiderà la prima squadra biancoazzurra anche nella sua seconda stagione consecutiva in Eccellenza, per proseguire il buon lavoro svolto nella seconda parte dello scorso campionato, che ha permesso alla formazione ortese di partecipare ancora una volta al massimo torneo regionale.



La società ed il tecnico Carbone, sono già al lavoro per allestire la rosa per il prossimo torneo di Eccellenza, partendo dalle conferme, nelle prossime ore sarà infatti ufficializzata la permanenza di diversi calciatori, che hanno contribuito alla salvezza dei biancoazzurri, per poi passare alle novità, per allestire una formazione capace di ben figurare in un campionato che si annuncia di altissimo livello.

Comunicato Stampa

ASD Team Orta Nova