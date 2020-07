Catturato nella notte dai Carabinieri Cristoforo Aghilar, il trentaseienne di Orta Nova sottoposto a fermo dal Pubblico Ministero per l’omicidio pluriaggravato della suocera lo scorso 29 Ottobre e da allora detenuto in cella sino alla fuga di massa dal penitenziario foggiano dello scorso 9 marzo.

Maggiori dettagli verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso il Comando Provinciale dei Carabinieri in via Guglielmi 4, in ottemperanza alle vigenti disposizioni sul distanziamento sociale. Stando alle prime informazioni pare che il fuggitivo si trovasse a Minervino Murge, nella provincia della BAT.

Alla notizia della cattura di Aghilar il sindaco di Orta Nova, Domenico Lasorsa, ha ringraziato le forze dell’ordine. “Un ringraziamento a tutti i carabinieri che in questi mesi complicati si sono adoperati nella cattura dell’evaso Cristoforo Aghilar ma anche nel tutelare la famiglia di Filomena Bruno” – scrive il primo cittadino. “Sono stati giorni di paura e di tensione nel nostro paese ma ora, invece, possiamo dire che la nostra comunità torna a respirare. Ancora una volta ci uniamo al coro unanime nel chiedere giustizia per Filomena Bruno affinché mai più ci possano essere casi analoghi in futuro”.