Ripartono in sicurezza le iniziative della startup innovativa Trawellit srl per promuovere il turismo nei piccoli borghi durante i mesi di agosto e i primi di settembre. La giovane società foggiana vincitrice del Regione Puglia “PIN- Pugliesi Innovativi”, presenta un calendario di visite guidate per far conoscere i tesori di piccole realtà quali: Stornara, Lucera e Bovino.



Le visite guidate sono partite sabato 1 Agosto, a Stornara, in collaborazione con Stramurales 2020, il festival di Street Art partito dal basso giunto ormai alla terza edizione grazie all’impegno di Stornara Life A.P.S.. Da sabato 1 agosto a domenica 9, tutti i giorni saranno previsti tre turni di visite guidate: la mattina dalle 9.30 alle 11.30; il pomeriggio dalle 17.00-18.30 e dalle 18.30-20.00. Sabato 8 agosto 2020 si aggiunge alle visite, anche la Caccia al Tesoro dedicata a gruppi e famiglie di 2-6 persone che si muoveranno autonomamente tra i murales in una sfida in cui vincerà il più veloce.

Da martedì 11 agosto, per tutto il mese di agosto e fino al 5 settembre, verranno organizzate due tipologie di visite a Lucera. Due giorni a settimana, e più precisamente 12-19-21-24-28 agosto 2020 e 02-04 settembre 2020, dalle ore 9.30 alle 12.30, sarà il format “Buondì Lucera!” a far scoprire la città. Sarà previsto un giro nel centro storico e alla Cattedrale nelle ore più fresche della giornata, per poi terminare con la visita presso il Museo Civico “Giuseppe Fiorelli”.

Mentre, in concomitanza con gli spettacoli teatrali organizzati presso l’anfiteatro Augusteo dal Teatro Pubblico Pugliese, il format “Lucera, prima del sipario” porterà a conoscere la “chiave di Puglia” con un walking tour il 22-26-29 agosto 2020 e il 02-05 settembre 2020 dalle ore 18.00 alle ore 20.00, alla scoperta dei dettagli più nascosti in questa città splendida amata da Federico II. Il suggerimento è quello di passare, quindi, un pomeriggio ed una serata a Lucera, invogliando chiunque a restare a cena in uno dei tanti locali di Lucera e, soprattutto, all’insegna della cultura: dalla storia al teatro alla musica.

Infine, il team di Trawellit invita tutti ad una passeggiata antistress nella fresca Bovino proponendo un aperitivo e una visita guidata in uno dei borghi più belli d’Italia, nonché bandiera arancione del Touring Club. L’idea è, dunque, “Aperi-Trawellit Bovino”, in collaborazione con il bar Giannotti, pasticceria pluripremiata per la realizzazione di panettoni artigianali, i martedì e i giovedì dalle ore 18.00 fino alle ore 20.30 (18-20-25-27 agosto 2020 e 01 settembre 2020), ci si ritroverà per l’aperitivo e poi una lunga passeggiata nel borgo tra la Cattedrale, il Palazzo Ducale e le inerpicate stradine che offrono ad ogni svolta un panorama unico sui Monti Dauni e il Tavoliere al tramonto. Un programma alla riscoperta dei piccoli borghi che non mancherà di stupire turisti stranieri ma anche Pugliesi amanti della bellezza diffusa, tipicamente Italiana.

Comunicato Stampa

Trawellit