Ancora un assalto ad un furgone portavalori si è verificato sull’autostrada A14 in direzione Bari, tra Cerignola e Canosa di Puglia. Secondo le prime informazioni sembrerebbe che alcuni banditi armati di fucili avrebbero aperto il fuoco all’indirizzo di blindato e usato anche chiodi a tre punte per fermarne la corsa.



Inoltre, sarebbero stati incendiati anche alcuni mezzi per bloccare l’autostrada e provare ad asportare il denaro contenuto nel blindato. Non è ancora chiaro se i banditi siano riusciti a portare via il denaro. Al momento l’autostrada è bloccata in direzione Bari e si segnala la presenza di numerose auto in coda.

Il casello Foggia Sud – Incoronata è stato chiuso in direzione Sud. Sull’accaduto stanno indagando gli agenti di polizia. E’ il secondo tentativo di furto dopo l’ultimo avvenuto nella stessa zona soltanto due settimane fa. Notizia in aggiornamento.