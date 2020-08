Il bollettino quotidiano della Regione Puglia sui casi di Covid-19 accertati sul territorio regionale, quest’oggi ha inserito il Comune di Orta Nova tra quelli di colore giallo, ovvero tra i Comuni che hanno da 1 a 5 casi di positività.



Dopo la pubblicazione del bollettino, però, è intervenuto il sindaco, Domenico Lasorsa, per smentire tale rilevazione. “In virtù delle tante voci che stanno girando in queste ultime ore” – scrive il primo cittadino, “voglio informarvi sull’ultima situazione aggiornata per quanto riguarda l’emergenza coronavirus”.

“L’ultima situazione pervenutami dalla prefettura di Foggia, oggi 10 agosto 2020”, – riporta Lasorsa – “conferma che ci sono tre persone in sorveglianza di isolamento fiduciario; di queste due hanno effettuato il tampone che è risultato negativo; ed una persona che terminerà l’isolamento il 14 agosto ed effettuerà il tampone. Quindi al momento smentisco ogni notizia relativa a casi positivi presenti ad Orta Nova” – conclude il sindaco.