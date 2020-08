Quando mi sono approcciato a questo libro, ho pensato che due categorie di persone possono avere interesse per la storia che racconta: la prima, interessata a un certo misticismo esoterico, presente nelle ultime pagine del libro, come dimostrato anche dalla Prefazione di Julius Evola (presente nell’edizione da me scelta), teorico dell’esoterismo con posizioni apprezzate anche dalla cultura fascista e da Mussolini; la seconda categoria è frutto di una curiosità che viene da una nota di Tiziano Terzani, il quale nel libro “Un indovino mi disse” ne fece un’ottima recensione. Attraverso un racconto autobiografico, il funzionario polacco Ferdinand Ossendowski, al servizio del Governo zarista prima della Rivoluzione russa e costretto a scappare per paura di essere ucciso dai “rossi”, descrive la fuga che lo ha portato in Siberia, Mongolia, Tibet e Cina, mondi straordinari e a tratti mistici. Un viaggio che è una vera e propria avventura, un documento che racconta delle persecuzioni del neonato governo sovietico e dell’orgoglio mongolo. Un libro che non dovrebbe mancare nella libreria di un viaggiatore.



Se fosse cibo:

Buuz, piatto tipico della Mongolia: ravioli farciti con carne di montone.

Racchiuso in una frase:

Una notte d’inverno numerosi cavalieri giunsero al monastero e chiesero che tutti i Gelong e i Getul, con in testa l’Hutuktu e il Kampo, si riunissero in questa sala. Poi uno degli stranieri salì sul trono, dove si tolse il suo bashlyk, o copricapo a forma di berretto che gli nascondeva anche il volto. Tutti i lama caddero in ginocchio perché avevano riconosciuto l’uomo che era stato descritto tanto tempo fa nelle sacre bolle del Dalai Lama, del Tashi Lama e di Bodgo Khan. Era l’uomo cui appartiene l’intero mondo e che ha penetrato i più riposti segreti della Natura. Pronunziò una breve preghiera tibetana e poi fece predizioni per il secolo a venire. Tutto ciò accadde trent’anni fa e da allora tutte le sue profezie si sono avverate. (p. 144)

Edizione Utilizzata:

Ferdinand A. OSSENDOWSKI, Bestie, Uomini, Dei, Mediterranee, Roma 2000

Dove trovare il libro:

E’ facilmente reperibile in tutte le librerie e nelle maggiori librerie online italiane (mondadoristore.it, unilibro.it, ibs.it). Infine si può trovare nelle bancarelle online dell’usato (www.comprovendolibri.it, www.abebooks.it)