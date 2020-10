Prosegue con il contagocce la distribuzione delle mascherine monouso presso l’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini” di Orta Nova. A denunciarlo sono state alcune mamme degli studenti della scuola ortese che hanno evidenziato come i dispositivi di sicurezza non siano stati distribuiti con regolarità durante la prima settimana di lezioni.

Il problema riguarderebbe parimenti la scuola primaria, la scuola elementare e la scuola media, al punto tale che alcuni genitori siano arrivati addirittura a minacciare il ritiro dei propri figli dalle lezioni. “Possibile che non possiamo fare valere i nostri diritti e che nessuno dell’amministrazione riesce ad aiutarci?” – scrive una mamma sui social network.

Ricordiamo, infatti, che il Ministero dell’Istruzione, attraverso la struttura commissariale, a partire dai giorni 27 e 28 agosto 2020, ha avviato la distribuzione di mascherine monouso di tipo chirurgico, gel igienizzante e arredi presso le istituzioni scolastiche al fine di prevenire il contagio da COVID-19. E’ fatto obbligo, infatti, dell’uso di mascherine tra studenti e docenti, quando si è in classe (a maggior ragione se non si riesce a garantire il distanziamento tra i banchi) e in maniera più perentoria quando si compiono dei movimenti nelle aree in comune. Sulla scorta di queste indicazioni ​​​​​​ciascuna istituzione scolastica avrebbe dovuto ricevere il quantitativo necessario a garantire la copertura del fabbisogno giornaliero per il numero di alunni e per il personale scolastico. Presso l’istituto comprensivo ortese sono state recapitate circa 15.000 mascherine monouso per un numero di studenti superiore alle 1000 unità.

Forse per il timore di non riuscire a coprire tutto il fabbisogno giornaliero nelle prossime settimane, le mascherine non vengono consegnate quotidianamente e i genitori sono costretti a rifornire i propri figli con forniture proprie. Al momento le mascherine vengono rilasciate soltanto se non sono idonee quelle già in possesso o se si fa richiesta specifica, mentre in altri istituti della provincia il fabbisogno giornaliero della settimana di lezioni viene consegnato ad inizio settimana.

Sul tema è intervenuto anche il consigliere comunale di maggioranza, Alfredo Coppola: “Dopo segnalazioni riguardo la mancata distribuzione delle mascherine presso la Scuola Media Pertini di Orta Nova – scrive il consigliere – mi sono recato dal Dirigente Scolastico il quale mi ha riferito che le mascherine vengono distribuite a tutti gli studenti che ne fanno richiesta. Le mascherine, come da me constatato, sono all’ingresso di ogni plesso insieme al gel disinfettante e vengono consegnate dai collaboratori scolastici agli studenti che ne fanno richiesta. Anche se probabilmente all’inizio dell’anno scolastico ci sono stati problemi (risolti con tempismo), sarebbe meglio evitare falsi allarmismi”.