A breve il comune di Roseto Valfortore intraprenderà un percorso di collaborazione con l’Università del Sannio ed il Politecnico Di Bari riguardante rispettivamente le comunità energetiche e dissesto e sviluppo sostenibile sui Monti Dauni con Roseto Valfortore capofila. Entrambi i progetti verranno presentati a Bruxelles con bandi aperti per i dottorandi ai quali verrà data la possibilità di risiedere nel nostro comune per studiare e fare ricerca.

Il primo progetto con l’Università degli Studi del Sannio riguarda l’elaborazione di modelli e algoritmi per il controllo e l’ottimizzazione di comunità energetiche. Il Comune di Roseto Valfortore, e la sua comunità energetica, avranno un ruolo primario come caso studio concreto, e per questo motivo si ritene essenziale prevedere una collaborazione stretta tra il gruppo di ricerca universitario e il Comune, che si rafforzi con una permanenza a Roseto del dottorando per un periodo di tre mesi, anche non continuativi. E’ prevista anche una collaborazione con la Friendly Power srl che gestisce la nostra comunità.

Il secondo progetto, da attivare con il Politecnico di Bari, riguarda la Strategia Nazionale per le aree interne. La proposta di ricerca di dottorato volge ad una attività scientifica multidisciplinare, nei campi dell’ingegneria geotecnica, idraulica, strutturale e dell’architettura tecnica e della geomatica, finalizzata a generare delle agenzie delocalizzate sul territorio (ossia con sede nelle aree interne di interesse, in questo caso i Monti Dauni) che siano sede di piattaforme informatizzate per l’acquisizione ed elaborazione in continuo dei dati acquisiti con monitoraggi diffusi nei territori comunali, intelligenti in quanto progettati sulla base delle conoscenze più approfondite ed avanzate delle dinamiche di dissesto idrogeologico di tali aree, già acquisite in campo scientifico. Tale conoscenza potrà essere la base per la pianificazione della gestione di questi territori, che può comportare la definizione di interventi: di mitigazione degli effetti del dissesto (riduzione della pericolosità da frana di pendii, messa in sicurezza di edifici vulnerati ecc); di sistemi di allerta rispetto a situazioni dannose per l’incolumità fisica; di iniziative di sviluppo produttivo per il territorio.