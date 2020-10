I casi sospetti di Covid-19 nell’Istituto Comprensivo Giovanni Paolo I di Stornara sono stati confermati dai tamponi, ragion per cui il sindaco Rocco Calamita ha dovuto disporre una chiusura ancora più duratura di quella annunciata in via precauzionale nei giorni scorsi. Ad annunciarlo è lo stesso primo cittadino.

“Data la conferma della positività al Covid-19 di un collaboratore del dirigente scolastico e la quarantena fiduciaria di alcuni professori e collaboratori scolastici” – scrive il sindaco Rocco Calamita – “d’intesa con il Preside prof. Armando Antonio Sestilli, le scuole riapriranno regolarmente il 9 novembre per salvaguardare la salute di tutti gli studenti”.

In questi giorni saranno effettuate delle sanificazioni nelle strutture scolastiche, al fine di mettere in sicurezza le aule. Le lezioni si terranno attraverso la didattica a distanza. Le assemblee per il rinnovo degli Organi Collegiali, così come le Elezioni dei rappresentanti dei genitori, previste per il 26, 27 e 28, sono state rinviate.