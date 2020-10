Ringraziando la Prefettura per l’inoltro della comunicazione, la sindaca di Ordona Adalgisa La Torre ha aggiornato i propri concittadini in merito alla diffusione dei contagi da Covid-19 in paese. Al momento ci sarebbero 14 persone risultate positive al tampone, con 23 persone in quarantena. Di queste 9 hanno effettuato il tampone con esito negativo, mentre le restanti sono in attesa di eseguire il tampone.

Il sindaco si è rivolto a più giovani invitando a rispettare le regole e ad indossare in maniera corretta la mascherina. In seguito ha rivolto un accorato appello a fronte delle ultime disposizioni del DPCM che impongono la chiusura alle 18 dei locali pubblici. “Vi invito ad acquistare dagli esercizi commerciali del nostro paese, per sostenere le nostre attività” – ha affermato il sindaco, nel suo intervento video.

Al termine il primo cittadino ha aggiornato anche sull’attività amministrativa nel comune degli scavi. In questi giorni si recherà negli uffici di una società di recupero credi per sottoscrivere un accordo transattivo. “Dopo pochi giorni dal nostro insediamento avevano ricevuto una lettera con la quale ci intimavano il pagamento di una somma di € 300.000 spettanti ad Enel servizio di energia per fatture non pagate degli anni 2017-2018. Grazie all’accordo transattivo – spiega il sindaco – riusciremo a ridurre del 50% l’importo dovuto. Concludo dicendo che da quando siamo stati eletti stiamo governando nell’interesse esclusivo della nostra comunità”.