Una bella pagina di speranza per il futuro è stata scritta a Stornarella, dove la signora Michelina Di Pierro, a 90 anni e 4 mesi, ha superato la minaccia più grande di questi tempi: quella del Covid-19. Sono serviti 4 tamponi e circa un mese di isolamento per mettere da parte questa parentesi negativa che sta mettendo in pericolo soprattutto le persone più anziane e le fasce più deboli della popolazione.

Nonna Michelina ha vissuto il suo isolamento in piena solitudine e con tante preoccupazioni per sua figlia ricoverata in ospedale, sempre per Coronavirus. Infatti, gran parte della sua famiglia è risultata positiva al Covid-19 e non ha potuto assistere come avrebbe voluto l’anziana signora. Per questo motivo Michelina è stata costretta a vivere la sua lunga quarantena da sola, fortunatamente senza aver bisogno dell’aiuto delle USCA o di essere ricoverata in ospedale, in quanto asintomatica.

Oggi è pervenuto il risultato del tampone negativo ed è stata un’iniezione di fiducia per l’intera comunità di Stornarella che conta ancora oltre 50 positivi. Nelle ultime ore il centro dei Reali Siti ha dovuto dire addio a due concittadini deceduti per le complicazioni causate dal contagio. In qualità di parente e di vicesindaca, Brigida Cifaldi, a maggior ragione, ha voluto sottolineare questa storia a lieto fine per augurare il meglio alla sua famiglia e ai suoi concittadini.

“Ho voluto farlo sapere perché è bello sperare in un periodo così buio per tanti” – afferma la Cifaldi a Il Megafono. “Lei poi è incredibile! Noi eravamo quasi tutti positivi e, quindi, in quarantena e lei è stata bravissima restando pressoché sola per tutto il tempo. In attesa di notizie positive per tutti oggi facciamo gli auguri di buona vita alla signora Michelina”.