Valentino, il ventenne di Ascoli Satriano che aveva fatto perdere le proprie tracce nelle scorse ore, è stato ritrovato e sta bene. E’ stato lui stesso a rassicurare tutti utilizzando i social, dopo che i Carabinieri di Roma lo hanno rintracciato in un hotel della capitale.

Il giovane ascolano si è allontanato volontariamente dalla sua abitazione il 29 dicembre, portando con sé una certa somma di denaro. Dopo aver cambiato la SIM del suo telefono si è diretto verso Roma, non si sa bene per quale motivo. Forse per cercare lavoro o forse per cominciare una nuova vita lontano dalle sue preoccupazioni.

Fatto sta che i suoi amici e conoscenti erano in apprensione per la sua scomparsa. Anche il parroco della Concattedrale di Ascoli, Don Sergio Di Giovine, ha percorso tutte le strade possibili per far tornare sui propri passi il giovane parrocchiano. Dopo capodanno, la cella telefonica di Valentino è stata agganciata a Roma e da lì sono partite le ricerche che hanno portato al rinvenimento.