Intervenuto per fare gli auguri di buon anno nuovo, l’esponente del Partito Democratico di Orta Nova Antonio Di Carlo ha diffuso, a nome del gruppo consigliare di minoranza, anche cinque propositi per l’anno nuovo, rivolti alla maggioranza del sindaco Domenico Lasorsa. Oltre alla richiesta di poter prendere parte alle decisioni relative all’emergenza sanitaria da Covid-19, l’esponente dell’opposizione ha fatto il punto sul tema dei rifiuti e dei lavori pubblici.

“Innanzitutto ci auguriamo che per l’anno nuovo il nostro sindaco possa essere più presente” – afferma Di Carlo nel suo post. “Sappiamo che ha avuto diverse difficoltà personali e questo ci dispiace, ma riteniamo che la nostra città abbia bisogno di un’amministrazione sempre attenta e sul pezzo per affrontare le difficoltà” .

Il secondo auspicio del consigliere di opposizione riguarda la situazione dei rifiuti. Con la nuova proroga a Tecneco, si chiede alla maggioranza quale siano gli orizzonti futuri dopo la nuova scadenza. “Ci auguriamo che la situazione possa stabilizzarsi in via definitiva”. Il terzo augurio è quello che riguarda i tanti cantieri aperti in città. “Speriamo che nel 2021 ci possa essere un cambio di marcia. Avrebbero potuto approfittarne in questo periodo “sospeso” invece i lavori sono quasi tutti pressoché fermi, in tante parti della città” .

“A questo aggiungiamo anche l’auspicio relativo agli spazi pubblici, alle aree verdi e all’urbanistica di questa città, tanti settori che non sono cambiati affatto in questi ultimi mesi. Speriamo inoltre che si possa procedere con delle assunzioni per rendere più rapida ed efficiente la macchina amministrativa. L’ultimo auspicio – conclude Di Carlo – riguarda il dialogo. Speriamo di poter tornare a dialogare in maniera cordiale con la maggioranza, abbiamo fatto diverse proposte in questi mesi difficili, ma non siamo mai stati ascoltati. La collaborazione istituzionale deve essere sempre messa al primo posto. Noi ci siamo e siamo sempre costruttivi”.