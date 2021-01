ORTA NOVA, 08.01.2021 – Un vero e proprio “reggimento” di volontari si appresta a prendere servizio presso la Misericordia di Orta Nova, attraverso i nuovi progetti di Servizio Civile Universale e Garanzia Giovani attivati grazie all’ente attuatore Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. Sono infatti 32 le posizioni aperte per quanto riguarda la sede della confraternita ortese, con nr.7 progetti di Servizio Civile Universale e nr.1 di Garanzia Giovani. I progetti sono volti a migliorare il contesto sociale del territorio di appartenenza e si esplicheranno in sedi diverse, per potenziare alcuni servizi già attivi.

I SAMARITANI DELLA DAUNIA. Sono tre i progetti volti implementare i punti carità, dove si distribuiscono beni alimentari di prima necessità alle famiglie bisognose. Tutti e tre i progetti prevedono quattro posti ciascuno e avranno luogo presso la sede di Via Puglia in Orta Nova, presso il Banco Alimentare “Francesco Vassalli” di Via Manfredonia a Foggia e presso la Mensa Diocesana di Via Piave ad Orta Nova. ll progetto ha la finalità di dare ulteriore forza e coerenza alle azioni a contrasto della povertà alimentare, ancorandole ad un programma territoriale di intervento. I volontari dovranno prestare supporto al servizio di segretariato sociale, all’attività di accoglienza e gestione della segreteria, ai servizi di trasporto, stoccaggio e distribuzione dei beni alimentari.



ACCOMPAGNAMENTO E COMUNITA’. Due progetti (entrambi di quattro posti ciascuno) sono dedicati al supporto per le fasce più deboli della popolazione, come gli anziani, i disabili e gli ammalati. Le due attività di svolgeranno una presso la sede della Misericordia di Orta Nova e l’altra presso la Casa di Riposo “San Tarcisio” di Via De Gasperi ad Orta Nova. Uno degli obiettivi è quello di fornire supporto alle famiglie che spesso si trovano da sole a farsi carico della cura e della gestione della persona anziana, disabile o ammalata. I volontari dovranno fornire assistenza con attività ludico-ricreative, trasporti presso strutture socio-sanitarie e siti di interesse sociale, coinvolgere le famiglie dei malati e dei disabili nelle attività ricreative e di sostegno, e fornire assistenza “leggera” ai bisogni dei beneficiari.

COMUNITA’ RESILIENTE. Al fine di svolgere attività di doposcuola e intrattenimento nei momenti di tempo libero, sono stati attivati altri due progetti (entrambi per 4 posti) dal titolo “Comunità Resiliente 2020”. Le sedi indicate per lo svolgimento sono la Misericordia di Orta Nova e l’oratorio della parrocchia BVM di Lourdes di Orta Nova. Questo progetto risponde all’obiettivo di programma relativo al sostegno alle azioni di contrasto alla povertà, intesa sia come privazione materiale sia come povertà educativa, con particolare attenzione per le generazioni più giovani.

FARE DEL BENE. In ultimo è stato attivato, presso la sede della Misericordia di Orta Nova, un progetto di Garanzia Giovani (per 4 posti) al quale possono partecipare anche volontari che hanno già svolto un’esperienza di Servizio Civile Universale. Il progetto intende promuovere la salute e favorire l’accesso ai servizi delle persone anziane con patologie croniche, disabili, o con difficoltà motorie e migliorare i servizi di assistenza socio-sanitaria, trasporto sociale, servizi di prossimità, mettendo a disposizione le risorse materiali e umane delle Misericordie. I volontari si occuperanno di trasporti sanitari di emergenza, trasporti sanitari ordinari e speciali, servizi di prossimità come consegna farmaci, consegna pacchi alimentari e accompagnamento degli anziani.

AL SERVIZIO DELLA GENTE. “Anche quest’anno la Misericordia di Orta Nova si conferma protagonista dei progetti di Servizio Civile sul nostro territorio” – afferma il Governatore, Giuseppe Lopopolo. “Negli anni le progettualità attivate hanno portato grandi ricadute positive sul contesto sociale, educando generazioni di volontari alla cura del prossimo. A maggior ragione, nel mezzo della pandemia da Covid-19, il capitale umano è ancora più importante per alleviare le sofferenze di tante persone. Negli scorsi mesi abbiamo avuto un grande impegno da parte dei volontari del Servizio Civile, i quali hanno deciso di continuare la loro missione nonostante tutte le difficoltà che hanno incontrato sul loro percorso. Per questo ci auguriamo di continuare attraverso le nuove leve del volontariato”.

REQUISITI E DOMANDA. Ai progetti possono partecipare giovani con età compresa tra 18 e 28 anni. La domanda va fatta esclusivamente online all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/ inserendo le specifiche del progetto scelto. Per Garanzia Giovani è necessario esibire la DID (Dichiarazioni di Immediata Disponibilità al lavoro) e la data di iscrizione all’ufficio di collocamento/centro per l’impiego. Per inoltrare la domanda è necessario possedere l’identità digitale SPID. La scadenza è fissata alla data dell’8 febbraio 2021. L’ufficio di segretariato sociale della Misericordia di Orta Nova è a disposizione per qualsiasi chiarimento al numero di telefono 0885 783015 o al cellulare 329 6066010, alla mail misericordiaortanova@libero.it o in sede in Via Puglie SN ad Orta Nova, orari 8/13 – 16/20 – da lunedì al sabato. Nei prossimi giorni si terranno degli appuntamenti “online” sui canali della Misericordia per presentare i progetti.

Comunicato Stampa

Misericordia di Orta Nova