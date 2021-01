L’Amministrazione Comunale di Stornarella informa la cittadinanza che da Lunedì 11 gennaio sarà possibile attivare i contratti per l’utilizzo della fibra ottica. L’intervento di ammodernamento della rete cittadina per le telecomunicazioni (seguirà, a breve, quello per la zona PIP), effettuato di recente da TIM, è terminato.

Si attende solo il miglioramento delle temperature per il ripristino del manto stradale nei punti interessati dai lavori. Da ora chiunque abbia necessità di utilizzare la rete internet per lavoro, per lo studio (es. utilizzo della DaD) o semplicemente per il tempo libero, potrà farlo con un sensibile incremento delle prestazioni.

Ringraziamo il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per aver dato un impulso decisivo ai lavori in tutte quelle aree non coperte dai collegamenti. Siamo soddisfatti che si sia risolta una problematica tecnica e sociale molto importante per lo sviluppo del paese.

Comunicato Stampa

Comune di Stornarella

