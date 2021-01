E’ giunta in redazione una segnalazione riguardante l’operato della postazione 118 di Ascoli Satriano che, secondo quanto si apprende, sarebbe sprovvista di infermieri. La carenza di personale è stata appurata durante delle operazioni di soccorso verificatesi nelle scorse ore, in Via Duomo, nel centro del Comune dei Grifoni.

Per soccorrere una persona che aveva bisogno di un intervento tempestivo è stato necessario ricorrere all’ambulanza di Candela che ha in organico del personale medico ed infermieristico. In altri casi come questo è chiamata ad intervenire anche la postazione medicalizzata di Orta Nova, con tempi di intervento che chiaramente si allungano. A confermare questo disservizio, sulle colonne de ilmegafono.eu, è stato il sindaco di Ascoli Satriano, Vincenzo Sarcone, il quale ha affermato quanto segue:

“Da tempo riscontriamo una carenza di personale sia per l’emergenza urgenza che nel poliambulatorio. Abbiamo più volte segnalato questa situazione ai vertici dell’ASL; il direttore generale Vito Piazzolla ha effettuato anche un sopralluogo tempo fa, ma le promesse che ci sono state fatte in quella occasione non sono state mantenute. In questo periodo siamo stati più tolleranti a causa dell’emergenza pandemica che ha messo chiaramente in difficoltà il sistema – conclude il sindaco – ma ci vediamo comunque costretti a reiterare le nostre richieste per far fronte alle esigenze di uno dei Comuni più grandi del subappennino”.