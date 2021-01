E’ troppo semplice, quasi banale ormai, raccontare un territorio quando lo si conosce a menadito, quando tutti gli aspetti compongono la consuetudine di chi narra. Ha più valore, invece, che siano due volontarie europee, provenienti da Lituania e Turchia, a sottolineare gli aspetti positivi e negativi del luogo che le sta accogliendo. E così – grazie all’operato dell’associazione Beyond Borders Orta Nova, Vaida e Sümeyye, diventeranno i nostri occhi indiscreti nel racconto di vizi e virtù della città di Orta Nova, dove resteranno per un anno per un progetto di scambio europeo ErasmusPlus. Cosa ci distingue in positivo? Quali sono gli aspetti negativi del nostro territorio ai quali ormai non facciamo più caso? Ce li raccontano le nostre due nuove corrispondenti “esteri” per la rubrica “TiPortoAOrta”, sul Megafono5RS ogni due settimane. Segue il primo articolo con la loro presentazione.

Caro lettore del Megafono, eccomi qui, una nuova cittadina di Orta Nova! Mi chiamo Vaida e sono una vera figlia della creatività. Amo la creatività così tanto che ho incentrato i miei studi sulle industrie creative insieme alla comunicazione e in seguito anche alla mia carriera professionale. Nel mio paese saltiamo le sieste, ma per il mio lavoro stavo organizzando molte feste. Sembra abbastanza divertente? Ebbene, lo era davvero. Tuttavia, ora ho un’altra missione qui a Orta Nova. Come sono arrivata qui? Mi sono intrufolata in Italia prima delle restrizioni, ad agosto. È difficile indovinare da dove vengo, quindi non lascerò segreti – vengo da un piccolo paese verde al centro dell’Europa – la Lituania. Sono sempre stata innamorata di diversi paesi e culture, esperienze internazionali. Ho sempre avuto le ali spiegate: vivendo in Spagna, Portogallo e Francia. Tuttavia, non era abbastanza. Un uccellino ha twittato la possibilità di fare volontariato in Italia facendomi battere di nuovo il cuore. È così che ho fatto domanda per il progetto dell’associazione “Beyond Borders” chiamato “European Young ESCapist”, dove le persone come me hanno la possibilità di diventare delle mani in più per la comunità locale e anche di arricchirsi. Anche se sono arrivata in Italia in aereo, mi servivano anche le ali. Mi sono state fornite dal Corpo europeo di solidarietà, che è una delle iniziative dell’UE più stimolanti, che apre le porte ai giovani per fare volontariato o lavorare in vari progetti.

Ed ecco la mia voce, Sümeyye. Un’altra appassionata di avventura che fa le valigie e lascia Istanbul d’un fiato. Dopo aver studiato Lingua e Letteratura italiana all’Università, il mio interesse e la mia ammirazione per questa cultura sono aumentati ancora di più, e nel bel mezzo della pandemia, nonostante gli sguardi attoniti di tutti, sono venuta qui come volontaria. Venendo alla mia storia, francamente, non posso dire di avere delle battute molto eccitanti da raccontarti. Come tutti gli altri, non appena l’università è finita, improvvisamente mi sono trovata a cercare di affrontare delle responsabilità nel mezzo della vita di un giovane, un po’ sopraffatto, ed ero alla ricerca di un cambiamento che potesse avere un impatto sulla mia vita, l’ultima avventura prima di passare alla vita adulta. Così, ho deciso di cercare programmi come Erasmus+ e mi sono ritrovato qui.

Ma il dramma della mia storia inizia dopo essere stato accettato nel progetto e aver acquistato il mio biglietto aereo. Bene, la mia storia per venire qui non è stata una favola come per Vaida, dato che sono venuta qui da un paese non UE. Tuttavia, almeno ho molte cose da dirti per i prossimi articoli. Certo, non parlerò solo di cose noiose come la burocrazia e i giorni che ho passato in questura per avere il mio permesso di soggiorno, rideremo e parleremo di come i passaggi pedonali che non noti, diventano improvvisamente un grosso problema nella nostra vita e che devo tenere la mano della mia amica come protettrice. Ok, non posso nemmeno immaginare che un giorno potrei essere un eroe dato che so come attraversare la strada pedonale senza regole. Eh, le avventure che conosci, i luoghi in cui la vita ti porterà, possono essere molto al di là di ciò che immagini.

Dal giorno in cui siamo venute a Orta Nova, abbiamo lavorato insieme con la scrittura di progetti e i social media a “Beyond Borders”. Successivamente la quarantena ha iniziato a portare una nuova idea di “normale” alla nostra routine quotidiana, quindi il lavoro che facevamo è cambiato – abbiamo iniziato a fare volontariato in Mensa e Caritas, abbiamo salutato di nuovo lo smart working. Ora ci godiamo le opportunità che abbiamo in attesa anche di quelle nuove. L’Italia è un paese così bello! È anche molto diverso dalla Lituania e dalla Turchia. Qui preghiamo quando dobbiamo attraversare la strada, vediamo la pasta nel piatto a colazione, pranzo e cena, inoltre non abbiamo idea di quanti tipi di formaggio esistano, ma potrebbero essere più delle stelle nel cielo. Se vuoi sapere quali differenze colgono i nostri occhi stranieri qui nella bella Puglia, apri il Megafono5RS: condivideremo storie della nostra vita quotidiana a Orta Nova.