Tornano ad occuparsi della carenza di vigili urbani, le opposizioni di Alleanza Democratica e Forza Italia di Stornarella. I portavoce delle due componenti politiche, Pasquale Fiorilli e Valerio De Angelis, hanno inviato una missiva al prefetto di Foggia, Raffaele Grassi e al Ministero dell’Interno al fine di richiedere un intervento istituzionale per ovviare ad una problematica molto sentita in paese.

Infatti, dopo il pensionamento dell’ultimo agente, alcuni mesi fa, il Comune di Stornarella risulta essere sprovvisto di personale della Polizia Locale, in un momento in cui le norme per contenere l’emergenza sanitaria richiedono un presidio maggiore del territorio. “Gli addetti alla polizia municipale – spiegano Fiorilli e De Angelis – sono altresì necessari anche per le attività di protezione ambientale da abbandono illecito dei rifiuti nel territorio di pertinenza”.

Per questo motivo è stato richiesto un intervento che possa garantire un maggiore controllo del territorio. Gli scriventi, nella missiva, denunciano anche il fatto che nessuna procedura concorsuale sia stata posta in essere dal Comune per bandire nuovi posti per la polizia municipale. “Tale situazione di inerzia – si legge – rischia di protrarsi sine die a scapito dell’ordinato svolgersi della vita sociale nella comunità di Stornarella”.