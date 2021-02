In tutta Italia imperversano le varianti del Covid-19, con alcuni focolai localizzati in aree già contrassegnate in rosso. Preoccupa anche la Puglia, dove la cosiddetta variante inglese è stata riscontrata in alcuni centri della provincia di Bari e di Foggia. Al momento sarebbero circa una quindicina i Comuni pugliesi in cui è stata isolata questa nuova sequenza più aggressiva del virus.

Questi i Comuni interessati fino a questo momento: Altamura, Aradeo, Bari, Bitetto, Bitritto, Canosa, Carovigno, Fasano, Grumo Appula, Martano, Massafra, Molfetta, Modugno, Orta Nova, Palo del Colle e Santeramo in Colle. In questi centri sarebbero stati riscontrati i primi 50 casi pugliesi di variante inglese. Proprio in ragione di ciò, la Regione che da pochi giorni è tornata di colore giallo potrebbe subire ulteriori restrizioni, al fine di circoscrivere i focolai.

Non è ancora chiaro se i vaccini già in commercio possano essere efficaci anche sulle nuove varianti del virus in circolazione. Oltre a quella di origine britannica, infatti, preoccupano le varianti brasiliane e sud africana che avrebbero tassi di mortalità più elevati. Nel frattempo, nelle ultime ore, stanno facendo discutere le dichiarazioni del professor Ricciardi (consigliere del Ministero della Salute), il quale ha dichiarato senza mezzi termini la necessità di un lockdown nazionale, visto che le varianti siano già il 20% del totale dei contagi.