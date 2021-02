#OrtaNova Il consigliere comunale di maggioranza, 𝗚𝗶𝗮𝗻𝗹𝘂𝗰𝗮 𝗔𝗿𝘁𝘂𝗿𝗼 𝗗𝗶 𝗚𝗶𝗼𝘃𝗶𝗻𝗲, subentrato in consiglio nel seggio riservato alla lista "Lasorsa Sindaco - PartecipiamOrtaNova" ha annunciato in data odierna le sue dimissioni. "C'è un'altra sfida, per me più importante, da affrontare" - ha commentato su Facebook lo stesso consigliere dimissionario. "Ringrazio tutte/i e auguro alla squadra amministrativa, di cui sono orgoglioso, buon lavoro". #politica5rs