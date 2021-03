Il piccolo Comune di Stornara ha strappato un vero e proprio record su scala regionale. Stando a quanto riporta l’ultimo censimento permanente redatto dall’ISTAT, per ciò che riguarda la Puglia, il Comune dei Cinque Reali Siti risulterebbe il più giovane, con un’età media di soli 39,8 anni.

Un risultato sorprendente per Stornara, dove l’attivismo associativo è sicuramente un tratto caratteristico che dimostra il fervore delle giovani generazioni. Negli anni il piccolo centro del foggiano è balzato agli onori delle cronaca per l’organizzazione di eventi di massa incentrati sulla musica rap, questo a ulteriore riscontro di una certa attenzione verso le fasce più giovani della popolazione.

I dati dell’ultimo report derivano dalle rilevazioni che l’Istituto Nazionale di Statistica ha effettuato negli anni del 2018 e del 2019, secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge 221/2012. Il nuovo censimento si è basato sulla combinazione di rilevazioni campionarie e sui dati di fonte amministrativa trattati statisticamente.

Da questi dati è emerso il primato per età media del Comune di Stornara. Allo stesso tempo è stato rilevato che il Comune più “anziano” della Puglia sia Volturara Appula che conta un’età media di 55,1 anni. Un’altra menzione per i Comuni della Capitanata spetta a Celle San Vito che risulta il centro meno popoloso con soli della Puglia con 163 residenti. Il censimento ha riscontrato anche un aumento della popolazione straniera. Lo studio, infatti, ha rilevato 133.690 unità. Rispetto al 2011 si registra, quindi, una crescita di 51.010 unità (+6,2% medio annuo). Questa “fotografia” è comunque antecedente al periodo del Covid che chiaramente ha mescolato molte carte in tavola.

