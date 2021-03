Per la quarta puntata della rubrica #TiPortoAOrta, Vaida Krikštaponyte, volontaria di origini lituane, dell’associazione “Beyond Borders”, ad Orta Nova per il progetto “European Young ESCapist”, racconta il suo personale rapporto con le file davanti alle bancarelle della frutta.

Quando una linea diventa un cerchio? Allora parliamo della fila ad Orta Nova! Adoro andare ai mercati all’aperto e non c’è niente da dire: al sud sono fantastici. Una volta che ho saputo che ce n’è uno a Orta Nova, ho preso la mia anima affamata e ho promesso di nutrirla con tesori locali. Essere in Puglia ha un grande vantaggio: ho più frutta e verdura tra cui scegliere di quanto ne conosca i nomi.

Considerando questo, non c’era da stupirsi se la prima cosa che volevo comprare fossero le verdure! Quei colori vividi di rosso, verde, giallo e il resto della tavolozza della natura mi stavano tentando. Non ho perso tempo per pensare molto e mi sono avvicinata al venditore. Era popolare come Brad Pitt: le persone erano tutte intorno a lui. Stretto come se l’attesa fosse più breve, le persone andavano e venivano. Mi trovavo in fondo al banco di vendita, come immaginavo in fondo alla coda.

Il tempo stava passando. La gente andava e veniva da tutte le parti della scrivania. Ma ero ancora quasi nello stesso punto in cui mi trovavo prima. La regola al nord è semplice: se devi comprare qualcosa, stai in fondo alla fila e uno ad uno ti avvicini al venditore. Qui la regola era diversa. O forse non c’erano regole. La gente stava arrivando, in piedi nel cerchio intorno al venditore, alzando le mani e dicendo di scaricare ciò di cui avevano bisogno. Mi sembrava un caos, ma devo dire che funzionava bene per la gente del posto. Non c’erano scontri e tutti potevano comprare quello che volevano. Tranne me.

Quando è arrivato un altro giro di nuove persone, ha iniziato a discutere chi andrà prima e chi dopo e io ho iniziato a ridere all’improvviso. “Mamma mia” – ho pensato – “non imparerò mai questo sistema”. La mia risata non era forte come la voce che parlava delle verdure in vendita né di chi condivideva i posti in fila ma comunque attirava l’attenzione e poche persone mi hanno premiato con i loro sguardi. Ho affinato la lingua mentre stavo per usare la mia scarsa conoscenza dell’italiano. “Resterò qui per sempre” – ho spiegato alla gente e ho iniziato a ridere ancora di più. “Puoi dirmi come funziona questa coda qui?” poi ho chiesto. Mancava l’unica frase e l’ho aggiunta poco dopo: “Tutti quelli che c’erano prima di me, se ne sono andati molto tempo fa”.

È successa una cosa bellissima. La gente ha iniziato a discutere tra di loro. Tutto quello che ho sentito è stato “Signorina, signorina, signorina” e subito sono stata immersa in questo circolo di code. Sembra che gli italiani non abbiano solo voci forti ma anche cuori grandi e aperti. Mi hanno trovato un posto ed è stato subito dopo la signora che stava già comprando le cose che voleva. Inoltre, un adorabile signore proprio accanto a me (in Lituania sarebbe dietro perché formiamo una linea) ha iniziato a parlarmi e abbiamo fatto una chiacchierata. Inoltre, mi aveva spiegato meglio questo sistema locale per entrare in coda.

Alla fine ho comprato i tesori vegetali che sognavo. Poi ho sorriso dolcemente agli uomini che mi avevano trovato un posto in coda e anche al venditore. Quel giorno sono tornata a casa con patate, pomodori, melanzane e zucchine… L’elenco potrebbe continuare all’infinito. Ma la cosa più importante, che non ho pagato, sono stati l’aiuto sincero e l’accoglienza che ho ricevuto dalla gente del posto.

Vaida Krikštaponyte