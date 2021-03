Ancora una notte di fuoco ad Orta Nova. La scorsa sera, un’auto è stata data alle fiamme in Via Giovanni Paolo I, in una zona periferica della cittadina dei Cinque Reali Siti. Il rogo si è sviluppato alle ore 22 circa, a prendere fuoco una Lancia Libra station wagon di colore grigio.

Sul posto sono giunti i Carabinieri e i vigili del fuoco per sedare l’incendio. Si segue la pista dell’incendio doloso. Sembrerebbe inoltre che l’auto fosse stata abbandonata da tempo in quella strada. Seguiranno ulteriori accertamenti.