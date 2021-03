Si è riunito in data odierna, in forma telematica, il Consiglio Comunale di Stornara che ha preso in esame alcuni importanti punti all’ordine del giorno. Il consiglio, presieduto da Roberto Nigro, ha preso atto del subentro in Giunta di Adriana Russo, in seguito alle dimissioni dell’assessore Luciana Raffaele.

Dopo la discussione sulle aliquote delle imposte comunali, il consiglio ha analizzato il progetto di riqualificazione delle strade comunali. Sul tema l’assise si è divisa anche perché il progetto risulta oneroso e attende il beneplacito della Corte dei Conti, viste le pendenze già gravanti sulle casse del Comune. Il sindaco Rocco Calamita ha affermato che la riqualificazione delle strade non sia soltanto una questione legata al decoro urbano, ma altresì porterebbe un risparmio soprattutto per ciò che riguarda i contenziosi intentati dai cittadini in seguito ad incidenti. Invece il consigliere di minoranza Pasquale D’Assisi ha fatto notare che un ulteriore mutuo da Cassa Depositi e Prestiti potrebbe ampliare la debitoria pregressa del Comune. Il consiglio ha approvato e il progetto passerà prima del parere dell’Ente revisore.

Il Consiglio Comunale ha deliberato anche in merito al valore di rimborso spettante al gestore del servizio di distribuzione del gas naturale e alla concessione in gestione degli impianti sportivi comunali. All’ultimo punto all’ordine del giorno, l’assemblea ha preso in esame la mozione relativa alla localizzazione del deposito nazionale di stoccaggio per le scorie nucleari nei territori di Altamura – Gravina – Laterza. La mozione è giunta in consiglio comunale dopo l’invito della Regione Puglia rivolto a tutti i comuni, affinché rinforzassero il “no” già espresso a livello regionale. Sempre in tema di rifiuti, il consigliere D’Assisi ha invitato l’amministrazione a prevedere delle somme per ripulire quelle aree rurali di Stornara dove sono stati registrati degli sversamenti di rifiuti. L’assessore all’ambiente, Alessandro Grandone, ha risposto annunciando che insieme alla Provincia di Foggia si stanno già reperendo delle risorse per la bonifica.

