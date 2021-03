L’A.S.D. Team Orta Nova comunica che il Prof. Dario Di Giacomo è il nuovo Direttore dell’area Tecnica della società biancoazzurra. Di Giacomo, classe 1986, è laureato in giurisprudenza con il massimo dei voti, e con diversi master a livello internazionale nel campo giuridico. Attualmente docente di diritto ed economia politica nelle scuole superiori.

Da sempre grande appassionato di calcio e sport in generale, praticato solo a livello giovanile per poi dare spazio agli studi universitari, ha rivestito anche un ruolo di dirigente di una società di pallavolo. Da cinque anni è attivissimo nel mondo del calcio soprattutto tra i settori giovanili professionistici, attraverso lo Studio Legale Sosa-Di Giacomo, in Italia ma anche in Spagna. Già in passato ha collaborato con il Team Orta Nova con i tesseramenti di Andrea Cassinis, poi approdato in D al Roccella, e soprattutto con l’approdo in biancoazzurro dei due spagnoli Kilian Hernandez Perez, proveniente dall’Ud Las Palmas, e Jesus Prieto Paya.

Attraverso l’esperienza del Prof. Dario Di Giacomo, la società ortese punta a consolidare un progetto ambizioso e pronto a tornare in campo per l’ormai imminente ripartenza del campionato di Eccellenza.

