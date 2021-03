Con un post su Facebook il sindaco di Pietramontecorvino, Raimondo Giallella, ha annunciato di aver contratto l’infezione da Covid-19. Il sindaco ha parlato di un virus subdolo, che non fa sconti a nessuno, per questo ha consigliato ai suoi concittadini di continuare a seguire in maniera certosina le regole. Nelle ultime ore, nel Comune dei Monti Dauni, si è verificato un drastico aumento dei positivi che in una settimana sono passati da 9 a 70 casi.

“Questo virus non fa sconti a nessuno, non fa distinzioni sociali, non distingue tra giovani e anziani, tra uomini e donne o tra amministratori e cittadini” – sottolinea il primo cittadino. “In questi mesi ho sempre rispettato le regole, sono stato sempre molto attento e responsabile, ma non è bastato. Se può farVi piacere, voglio tranquillizzare tutti sul mio stato di salute e dei miei familiari: nessuno di noi, al momento, presenta criticità particolari”.

“Per quanto riguarda il nostro paese, purtroppo, la situazione dei contagi è in crescita esponenziale” – continua il sindaco. “A questo proposito ci riserviamo un momento diverso per gli aggiornamenti e anche per annunciare imminenti provvedimenti particolarmente restrittivi. Il virus è subdolo, si annida ovunque. Per questi motivi bisogna sempre più restare uniti, farci forza l’un l’altro, assumere atteggiamenti più rigorosi e attenti, evitando il più possibile contatti esterni e frequentazioni, restare in casa e uscirne solo per reali e comprovate necessità. Verranno tempi migliori. Il momento è delicato e ne dobbiamo uscire tutti insieme. Più forti di prima”.