Dopo l’istituzione di una giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid (18 marzo), si moltiplicano in tutta Italia le intitolazioni di piazze o monumenti a coloro che hanno perso la vita durante la pandemia. Avverrà ciò anche ad Ascoli Satriano, dove il sindaco Vincenzo Sarcone ha annunciato la volontà di intitolare la nuova piazza riqualificata di Largo Aulisio proprio alle vittime del Coronavirus.

L’idea è quella di dedicare, in modo particolare, la scultura dei grifoni che campeggerà al centro della piazza. “Sarebbe cosa giusta ed opportuna” – afferma il primo cittadino ascolano – “dedicare questa scultura alle vittime del Covid-19 e prevedere per il 18 marzo un momento per la memoria di tutti gli ascolani che hanno perso la vita a causa del virus. In questo modo il nostro trapezophoros acquisterà un nuovo e moderno significato”.

Infatti, il simbolo della cittadina dei Monti Dauni, che si riferisce al suo ritrovamento archeologico più famoso, non ha un significato storico ben preciso. Potrebbe averne uno da consegnare ai posteri però. L’inaugurazione della nuova piazza, così come ha annunciato il sindaco, è prevista per il 25 aprile. Il sindaco ha paragonato i caduti della pandemia a quelli delle guerre che vengono commemorati con i monumenti sistemati nella piazza principale. Il primo cittadino ha auspicato massima condivisione su questo tema.