Dopo le conferme di Jesus Prieto Paya e Kilian Hernandez Perez, l’ASD Team Orta Nova ufficializza un altro colpo dall’estero, in biancoazzurro arriva l’esterno classe 2000 Jorge Flores Alvarado. Prima punta o esterno d’attacco, unisce una grandissima velocità ad una tecnica e ad un senso del goal da campione. Un calciatore dalla doppia nazionalità, honduregna e spagnola.

Cresciuto nel settore giovanile dell’UD Las Palmas, milita già da anni nella Tercera division spagnola, facendosi strada a suon di grandi giocate tanto da essere un punto fermo delle nazionali giovanili dell’Honduras. Attualmente fa parte della nazionale Under 23 che parteciperà alla prossima olimpiade di Tokyo. Vanta due reti in nazionale in partite ufficiali. Ha partecipato inoltre al mondiale Under 17 in India.

Nella sua carriera all’interno del settore giovanile dell’UD Las Palmas ha giocato con Pedri, ora al Barcellona, e con il nostro Kilian Hernandez Perez. Per portarlo in biancoazzurro e per vincere la concorrenza internazionale è stata decisiva la collaborazione dell’Avv. Belen Sosa Suarez a cui va il ringraziamento della società ortese.

Comunicato Stampa

ASD Team Orta Nova