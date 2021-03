Anche il presidente della Provincia di Foggia, nonché sindaco di Candela, Nicola Gatta, ha espresso preoccupazione per lo stato di agitazione dei lavoratori dello stabilimento FCA/Stellantis di Melfi (PZ). Il primo cittadino del Comune geograficamente più vicino ha auspicato si faccia chiarezza sul futuro di un centro produttivo che è strategico per tutto il Sud Italia e che da’ lavoro a oltre duemila operai provenienti dalla Capitanata.

“Mi unisco alla preoccupazione dei lavoratori, dei sindacati e degli altri colleghi sindaci” – afferma a Il Megafono, Nicola Gatta. “Stiamo cercando di approfondire le motivazioni per le quali si paventa un ridimensionamento dello stabilimento. Naturalmente ci opporremo con tutte le forze ad un’eventualità del genere, considerando il momento storico che già impone delle notevoli difficoltà, dal punto di vista lavorativo”.

Il sindaco Gatta, anche in qualità di presidente della Provincia, ha affermato la volontà di coinvolgere il Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, al fine di rappresentare lo Stato Italiano al tavolo delle trattative con la multinazionale. Nel frattempo la data fissata per il primo incontro tra sindacati e proprietà è quella del 15 aprile, quando si saprà di più in merito al futuro dello stabilimento.