L’amministrazione comunale di Ascoli Satriano è intervenuta per riqualificare l’impianto fognario della contrada di San Carlo. A renderlo noto è stato il sindaco Vincenzo Sarcone che ha mostrato le immagini dei lavori e ha spiegato la motivazione dell’intervento.

“In seguito alla segnalazione fattami dal Segretario Cittadino del PD Lino Santoro – spiega il primo cittadino – siamo intervenuti nella Borgata San Carlo per il rifacimento del tronco di rete di fogna bianca che da tempo presentava gravi criticità. In settimana – conclude il sindaco – mi recherò di persona presso la nostra bellissima borgata per rendermi conto di altre segnalazioni già a me oralmente rappresentare”.