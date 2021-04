L’Amministrazione Comunale di Orta Nova ha annunciato che da lunedì 12 aprile cominceranno le vaccinazioni anti-covid in un nuovo spazio adibito per permettere ai sanitari di gestire l’affluenza. Lo spazio è stato adibito presso la palestra della Scuola Elementare II° Circolo Didattico in Via Liguria.

“Dopo la richiesta pervenuta dall’Asl Foggia, di adibire un nuovo spazio per la somministrazione dei vaccini anticovid, ci siamo subito adoperati nel trovare un luogo molto più grande per garantire tutto il servizio” – afferma in una nota il sindaco di Orta Nova, Domenico Lasorsa.

“Infatti – continua il primo cittadino – presso la palestra in questione ci saranno cinque postazioni per la somministrazione, proprio per assicurare una velocizzazione di questa campagna di vaccinazione che è l’unica luce in fondo al tunnel in questo momento”.