Per la nuova uscita della rubrica “Ti Porto a Orta”, Vaida (originaria della Lituania), volontaria del progetto Erasmus Plus per l’associazione Beyond Borders, racconta la sua esperienza ad Orta Nova.

“Orta Nova è una cittadina davvero piccola, voglio che tu ne sia consapevole” – mi è stato detto prima di venire qui. Non posso negarlo. Puoi andare da una parte all’altra della città in mezz’ora e la gente dice già che qualcosa è lontano se devi camminare per venti minuti. Tuttavia, non mi ha affatto spaventato sapere che la città in cui stavo andando è minuscola. Forse perché tutto il mio paese ha le dimensioni di un seme rispetto ai giganti europei. Avevo solo potuto immaginare che la comunità qui è forte e vicina.

Avevo ragione! Non ci è voluto molto per sentire come se tutta la città fosse un’unica grande famiglia dove tutti si conoscono o almeno una persona che conosce un‘”estreaneo”. Come due stranieri qui, all‘inizio eravamo come corvi bianchi nella folla di quelli neri originali. Ma una volta che abbiamo alzato le ali, abbiamo iniziato a renderci conto che anche noi siamo diventati parte di questa comunità. Come strani cugini autentici dall’estero ma amati allo stesso modo degli altri. Ecco solo alcuni esempi della cordialità e dell’apertura che vedo intorno a me ogni giorno.

Una volta in cui mi sono svegliata presto per andare alla Mensa e nel momento in cui sono uscita, una voce dolce mi ha solleticato l’orecchio “Ciao Vaida! Tutto bene?”. La signora che abita vicino al nostro appartamento mi ha accolto con un sorriso. Anche se il mio italiano è come un bambino di 4 anni e questa signora di solito parla ortese, abbiamo fatto una chiacchierata per aumentare l’energia di entrambe. Lungo la strada ho salutato quasi tutte le persone che ho incontrato o le ho salutate da lontano: qui tutti sono un membro importante della famiglia.

Quando sono venuto alla Mensa, come al solito, ho salutato le mie amate colleghe e abbiamo preso un caffè mattutino insieme. Oltre a questo caffè, sono state servite lezioni di lingua italiana. Gratis! Ma questo non è l’unico vantaggio. All’improvviso la mia collega (anzi, la mia amica) Maria mi ha fato una domanda “Vaida, vuoi i carciofi nel barattolo?” e dopo dieci minuti sua madre ha portato tre barattoli di questo tesoro fatto in casa. Perché qui condividi tutto quello che hai! Mentre una signora ci portava i carciofi, Brigida, la nonna italiana più carina di tutte, ogni dieci minuti, si assicurava che mangiassi “mangia tesoro, mangia. Prova questo”. Ogni boccone è stato perfetto. Se vuoi conoscere il paradiso del cibo, la Puglia è il posto giusto.

Più tardi quel giorno sono andata a fare la spesa. Sono entrata e ho sentito da dietro “Ciao, cara!”. Era una sicurezza del negozio! Prima, gli uomini di questa professione mi facessero paura. Ma non a Orta Nova! A proposito, il personale del negozio sa già a memoria che questa strana ragazza nordica vuole solo pagare con la carta e mi scioglie letteralmente il cuore. A parte la gioia al supermercato, ne ho avuta un’altra quando sono passata a comprare della verdura. Il venditore mi ha gentilmente regalato quelle verdure e sapeva anche cos’è il balandėliai (piatto lituano con cavolo e carne)!

L’ultima avventura della giornata è stata con i nostri amici. Siamo andati a casa loro per discutere del progetto a cui stavamo lavorando insieme. Ci stavamo divertendo quando la dolcissima ragazza Valentina ha notato il mio dito viola bluastro che avevo così per qualche mese. Dopo cinque minuti stavamo già andando dal dottore. Quando ci siamo resi conto che quel giorno i medici non lavoravano, sono stata portata dalla guardia medica e subito dopo in farmacia per comprare antibiotici e altri medicinali. Sia il mio corpo che la mia anima sono stati guariti questa sera.

Solo dopo questo giorno sono andato a letto pieno di gratitudine e gioia. Mentre la mia famiglia è lontana da me e cerca di attraversare il freddo inverno lituano, ho un’altra famiglia qui. Circondato dal loro amore e sostegno, so che sopravviverò a qualsiasi cosa. Viva l‘Italia! Viva Orta Nova!

Vaida Krikštaponyte