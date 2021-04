Una tragedia familiare si è consumata questa mattina in Via Giordano Bruno a Cerignola. Attorno alle 9, una donna di 80 anni è stata rinvenuta nel suo letto, priva di vita, dopo essere stata attinta da colpi di arma da fuoco. Poco distante vi era il marito che tentava di togliersi la vita, non riuscendoci. A dare l’allarme è stato il figlio della coppia che ha immediatamente allertato le autorià. L’arma del delitto era legalmente detenuta dall’anziano che è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale.