L’Amministrazione Comunale di Stornara ha deliberato il conferimento del patrocinio all’associazione di promozione sociale “Italy Carbon Free APS”, al fine di anticipare le scadenze nazionali richieste dalla Comunità Europea in tema di decarbonizzazione.

Il Comune di Stornara sarà supportato dall’Associazione Italy Carbon Free nella più ampia diffusione dell’efficientamento degli edifici, capitalizzando al massimo le recenti leggi di incentivazioni emanate con il decreto rilancio – quindi super bonus 110% ed incentivi per la formazione di comunità energetiche tra cittadini -; sarà assistito, inoltre, nell’organizzazione della Comunità Energetica “STORNARA Carbon Free”.

In tale ambito, l’Associazione provvederà anche a ricercare e suggerire le realtà imprenditoriali più idonee a garantire la qualità e la celerità negli interventi di efficientamento energetico e la fornitura delle tecnologie, oltre che a coinvolgere maestranze, artigiani ed imprese locali. Italy Carbon Free, inoltre, offrirà consulenza fiscale ai cittadini e si preoccuperà della formazione di amministratori, dipendenti comunali e di chiunque ne fosse interessato.

Nei prossimi giorni l’Associazione incaricherà dei tecnici per la prima valutazione di utilizzo dei finanziamenti a favore dei cittadini. Verrà messo a disposizione degli abitanti uno sportello virtuale per le prime richieste di informazioni, al momento disponibile all’indirizzo mail comunedistornara@110percento.info , oltre che un servizio di informazioni attraverso call center dedicato. I tecnici per i sopralluoghi saranno operativi nei prossimi giorni; sempre all’indirizzo comunedistornara@110percento.info è possibile inoltrare le prenotazioni per un sopralluogo gratuito.

Comunicato Stampa

Comune di Stornara