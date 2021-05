Il sindaco di Carapelle, nonché presidente dell’Unione dei Cinque Reali Siti, Umberto Di Michele, è intervenuto – ai microfoni de Il Megafono5rs – per commentare la lista delle progettualità della Capitanata che sono state trasmesse al Governo, all’attenzione del riparto delle somme del Recovery Fund. “Insieme ai sindaci di tutti i Comuni dei Cinque Reali Siti e con i comuni di Cerignola e Zapponeta – afferma Di Michele – stiamo lavorando ad un progetto organico che possa rilanciare l’attrattività del nostro territorio”.

“Si tratta di un progetto del valore di diversi milioni di Euro che servirà a rilanciare i settori del turismo, dell’imprenditoria e delle infrastrutture” – aggiunge il sindaco. “Lo stiamo definendo in collaborazione con Invitalia e l’Università di Foggia e sarà inserito nella programmazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo per la Capitanata (CIS 2), che probabilmente beneficerà anche delle risorse del Recovery Fund”.

Nella lista presentata dalla Provincia di Foggia, per ciò che riguarda le progettualità da portare all’attenzione del piano “monstre” del PNRR vi era anche una progettualità localizzata nel Comune di Carapelle, quella di un hub industriale sul quale il sindaco però ci tiene a fare delle precisazioni. “L’hub che potrebbe essere realizzato a Carapelle rappresenta soltanto una parte di un progetto organico che riguarda tutti i Comuni dei Cinque Reali Siti in aggiunta ai comuni di Zapponeta e Cerignola e che, decontestualizzato dall’intero progetto, non avrebbe possibilità di essere finanziato. Questo lavoro per il quale tutti i sindaci, con l’aiuto dell’architetto Iaculli, si stanno spendendo da tempo permetterà al nostro territorio – conclude Di Michele – di non essere escluso dalla grande mole di risorse che stanno transitando nel paese, ma piuttosto sarà importante ragionare in maniera unitaria, per attuare politiche che possano essere incisive sul territorio ed efficaci”.