Il sindaco Lucilla Parisi del Comune di Roseto Valfortore commenta con entusiasmo i traguardi raggiunti dal progetto della comunità energetica locale che permetterà la partecipazione del centro dei Monti Dauni a COME RES, il progetto europeo Horizon2020 che intende promuovere la quota di energia rinnovabile nel pianeta. Mercoledì 5 Maggio, alle ore 16.00, il comune di Roseto Valfortore, infatti, parteciperà da remoto all’incontro, promosso dal GAL, per testimoniare la propria iniziativa sulle comunità energetiche con il coinvolgimento delle cooperative di comunità. Il 6 Maggio invece, dalle ore 9:45, si terrà un focus con ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove Tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ed infine l’11 Maggio, alle ore 11.00, un incontro con la Regione Puglia e l’assessorato alle attività produttive.

“Il Comune di Roseto Valfortore è entusiasta di partecipare come ‘caso studio’ al progetto europeo COME RES” – afferma la sindaca in una nota. “Per questa opportunità l’Amministrazione ringrazia di cuore ENEA ed Ecoazioni che, fornendo le competenze tecnico-scientifiche per lo sviluppo e la gestione dell’Energia Le comunità, valuteranno i fattori trainanti, le barriere, gli aspetti legali ei modelli economici sul caso concreto di Roseto Valfortore, con l’obiettivo di individuare le scelte più adatte allo sviluppo della comunità energetica”.

La comunità energetica di Roseto Valfortore, partecipata da cittadini, imprese ed enti locali, nasce con l’obiettivo di valorizzare tutte le risorse del territorio e, attraverso investimenti mirati, trattenere localmente i benefici creati dalle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER). “Questa è la strada verso un futuro più equo e sostenibile” – conclude Lucilla Parisi – dove ogni cittadino potrà produrre e condividere energia verde con gli altri, coniugando i benefici ambientali con quelli economici e sociali. Le comunità energetiche saranno protagoniste di un nuovo regime energetico: non più centralizzato e gerarchico ma distribuito e collaborativo”.