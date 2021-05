Il comitato provinciale “Pari Opportunità” della Uil di Foggia, in occasione della festa della mamma del 9 maggio prossimo, ha donato alla Caritas diocesana delle piantine da poter vendere e il cui ricavato andrebbe a sostenere gli interventi a favore delle famiglie. La Caritas Cittadina di Carapelle ha pensato di procedere alla vendita delle piantine per aiutare delle famiglie in difficoltà.

“Come Caritas Cittadina di Carapelle – spiegano in una nota – abbiamo pensato di allestire per sabato 8 e domenica 9 maggio delle postazioni davanti alle due chiese, BVM del Rosario e a S. Giuseppe, con le piantine da distribuire. Il ricavato resta alla Caritas Cittadina per sostenere le proprie famiglie e fare fronte alle necessità dei più bisognosi del nostro paese”.