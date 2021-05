Nel corso del Consiglio Comunale tenutosi in data odierna, il sindaco di Orta Nova Domenico Lasorsa ha annunciato lo studio di una misura volta a lenire le difficoltà che stanno vivendo le attività di ristorazione, durante questo lungo periodo di pandemia. La misura al vaglio dell’amministrazione comunale dovrebbe consistere in un ristoro per le attività come pizzerie e ristoranti presenti sul territorio comunale.

“Come amministrazione – ha affermato il primo cittadino – ci impegneremo a fornire un contributo a fondo perduto a ristoranti e pizzerie, non appena approveremo il rendiconto del 2020. Dopo questo passaggio burocratico vedremo la quantità di risorse a disposizione delle casse comunali e ci organizzeremo in questo senso, garantendo una misura aggiuntiva rispetto a quelle che saranno le risorse messe in campo dallo Stato”.

Negli scorsi mesi, alcuni ristoratori aderenti al movimento “Io apro” avevano manifestato in Piazza Pietro Nenni e, in quella occasione, i rappresentanti degli esercenti di Orta Nova erano stati ascoltati da alcuni rappresentanti della maggioranza. Oggi questo annuncio che lascia ben sperare, in un momento in cui si prospettano anche delle riaperture.