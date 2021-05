Dopo un’impennata di casi senza precedenti, si inverte il trend della curva dei positivi al Covid-19 anche a Deliceto. Il sindaco Pasquale Bizzarro ha informato i propri concittadini in vista dell’allentamento delle restrizioni della zona gialla, riportando un bollettino di 74 positivi, dopo che nella scorsa settimana il numero totale aveva superato l’ordine dei 100. Il riscontro dell’alleggerimento della pressione sul piccolo centro dei Monti Dauni è dato anche dal fatto che sui 51 tamponi effettuati nelle ultime ore siano state riscontrate soltanto tre nuove positività, riconducibili ad un unico ambito familiare.

Il sindaco però diffida i propri concittadini dall’abbassare la guardia, in un momento così delicato, in cui la Puglia tutta torna in zona gialla. “Il numero dei positivi in paese è ancora elevato – afferma Pasquale Bizzarro – ma nelle ultime due settimane ci sono stati pochissimi nuovi casi riconducibili a persone già in isolamento. La situazione, dunque, non giustifica la proroga di restrizioni che incidono pesantemente sulla libertà delle persone e sull’economia del paese. Ma bisogna fare la massima attenzione – sottolinea il sindaco – il covid continua a circolare in tutta la sua pericolosità”.

In virtù della scadenza dell’ultima ordinanza sindacale, anche a Deliceto, dunque, riaprono piazze, parchi, il cimitero, parrucchieri, estetisti e tutto il settore del commercio al dettaglio. Le attività del micro nido comunale “Il Girotondo” ripartiranno lunedì 17 maggio. “La situazione migliora, ma tutto dipende da noi” – conclude Bizzarro. “Dobbiamo continuare a proteggerci. Sarà il modo migliore per ricordare chi non c’è più e dimostrare vicinanza a chi ancora lotta contro il virus”.