Il Comune di Roseto Valfortore è pronto ad ospitare i turisti con una giornata all’insegna del trekking a tema green. Il Comune dei Monti Dauni, infatti, offre la possibilità di trascorrere un’intera giornata all’insegna del verde e della natura incontaminata, mercoledì 2 giugno con il “Green Day – Roseto in Trekking”.

Nella Roseto covid-free, ci sarà una giornata speciale a tema green per promuovere il territorio attraverso luoghi come il bosco Vetruscelli, il fiume Fortore, la Petrera, la Rocchetta, gli antichi mulini ad acqua, e tanto altro ancora. Una giornata organizzata interamente dalla cooperativa di comunità ARIA con l’intento di riavvicinare l’uomo alla natura.

Per partecipare è necessario prenotarsi e munirsi di abbigliamento consono e scarpe da trekking. Per chi viene da fuori Regione, inoltre, è necessario aver effettuato un tampone molecolare rino-faringeo negativo non più di due giorni prima. Il costo è di 25 Euro per gli adulti, 15 per i bambini.

𝗣𝗲𝗿 𝗶𝗻𝗳𝗼 𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗼𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶3249962572 Stefano Rossi

𝗜𝗟 𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠𝗠𝗔

L’intero percorso misura, circa, 13 Km.

ore 8:00 Ritrovo in Largo Donatelli (Sede coop. A.RI.A.)* iscrizione*colazione: ciambelle – caffè – latte – succo

ore 9:30 Partenza

ore 11:30 “Metà percorso” merenda conacqua sale – caciocavallo presso l’area pic-nic“Petrera”

ore 12:00 Di nuovo in marcia

ore 14:00 Pranzo presso area pic-nic “Rocchetta”

𝗠𝗲𝗻𝘂̀’ (catering a cura de La Locanda Di Tullio e Amalia)

Antipasto: Prosciutto e melone – nodini – bruschette – polpettePrimo: Cicatelli al fornoSecondo: Panino con salsiccia o summa (pancetta)Dolce: Calzone con ricottaBevande: Acqua – Aranciata – Vino

Rientro ore 18:00 brindisi di arrivederci con prosecco

Per i bambini (per chi vuole) Colazione ore 9:00

Animazione con Baby sitter presso il parco giochi (intrattenimento con giochi della tradizione rosetana)

ore 14:00 Pranzo con la famiglia presso l’area pic-nic “Rocchetta”

Rientro con la famiglia. In regalo gadget: cappellino coop. A.RI.A.