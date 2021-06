FOGGIA – La cultura per leggere i cambiamenti, le motivazioni della crisi, le indicazioni per il futuro. La cultura è la protagonista assoluta del libro “Alla voce Cultura. Diario sospeso della mia esperienza di Ministro” di Massimo Bray, Assessore regionale Cultura e Turismo, che verrà presentato martedì 8 giugno 2021 alle ore 18 al Centro Polivalente Parcocittà di Foggia.

Dialogheranno con l’autore: Raffaele Piemontese, Vice Presidente Regione Puglia; Alice Amatore, Associazione Ottavia; Samira Carità, Redazione sFoggia; Aldo Ligustro, Presidente Fondazione Monti Uniti Foggia; Simona Padalino, Referente Parcocittà; Marcello Salvatori, Imprenditore; Sebastiano Valerio, Direttore Dip. Studi Umanistici-Unifg.

Nel suo volume, Massimo Bray racconta perché la cultura dovrebbe diventare centrale per la vita politica e sociale in un’epoca di grandi trasformazioni: per alimentare la conoscenza come presupposto per la condivisione di valori e la nascita di nuove comunità di cittadini consapevoli; per tutelare il patrimonio italiano, per promuovere nuovi modelli di partecipazione e democrazia e valorizzare la cooperazione internazionale come strumento di dialogo e di pace. La riflessione su questi temi passa anche attraverso le esperienze da Ministro: le missioni in Iran, Cile, Giordania e Palestina, nel quadro di una diplomazia culturale tesa a rinsaldare i rapporti tra i popoli in un incontro tra civiltà, potenzialmente capace di creare nuovi quadri geopolitici; i viaggi in Italia, l’ascolto delle esigenze e delle istanze di cambiamento, sul piano politico e su quello tecnologico; la convinzione che attraverso la cultura si possa creare comunità e che esista un filo rosso che lega le miriadi di singoli e associazioni attive nella promozione culturale.

Info e prenotazioni su www.parcocittafoggia.it.

