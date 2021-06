Ordona piange Vincenzo De Matteo (62 anni), grande manager e imprenditore del settore agroalimentare, apprezzato e stimato in tutta la provincia di Foggia. In questi giorni sono stati tanti i messaggi di cordoglio diffusi in sua memoria non soltanto dal piccolo centro dei Reali Siti dove risiedeva. Enzo De Matteo, tra le tante esperienze imprenditoriali, era proprietario anche dell’ Herdonia Agricola Srl e vantava un impegno decennale nel settore dell’agroalimentare, con collaborazioni con l’Università di Foggia e tante altre realtà in tutta Italia.

In tanti hanno diffuso dei messaggi di cordoglio anche da Ordona. “Ci uniamo al grandissimo dolore della moglie e dei figli, della mamma, dei fratelli, dei familiari, degli amici, dei dipendenti e di tutta la nostra comunità, esprimendo il nostro più sentito cordoglio per la perdita di una grande persona, Enzo De Matteo” – si legge sulla pagina di Ordona Moderna. “La nostra comunità perde un figlio di grande spessore etico e morale, uomo integro, sempre disponibile e pronto ad aiutare. Un imprenditore che è partito da se stesso, dalle grandi qualità, capace di guardare oltre, simbolo dell’impegno e del sacrificio, che ha diffuso in positivo il nome del nostro comune e contribuito allo sviluppo locale con il lavoro e l’occupazione”.

Anche Rosso Gargano, che Enzo De Matteo aveva contribuito a fondare, ha diffuso un messaggio su Facebook. “I soci, i dipendenti e tutti i collaboratori di RossoGargano si stringono attorno alla famiglia De Matteo per la prematura scomparsa di Enzo, socio fondatore della nostra azienda, riconosciuto da tutti per le sue capacità manageriali e per l’entusiasmo che metteva in ogni sua esperienza lavorativa”.