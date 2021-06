Vigilia del Santo Patrono movimentata ad Orta Nova, dove da giorni tiene banco la questione politica legata alle presunte minacce che un attivista locale, Francesco Volpicelli, avrebbe ricevuto telefonicamente da un amministratore del Comune di Orta Nova. Con un nota inoltrata a questa testata, lo stesso Volpicelli stigmatizza l’accaduto e allega denuncia/querela sporta al Comando Provinciale dei Carabinieri, tenendo per sé il nome dell’esponente della maggioranza. “Come persona appassionata di politica posso soltanto dire di essere profondamente deluso da quanto accaduto e dal livello morale delle persone che siedono a Palazzo di Città. Abbiamo bisogno di esempi positivi da seguire, di persone per bene che svolgono il loro compito con serenità” – scrive in una nota.

Dopo aver reso pubblico l’accaduto si è alzato unanime il coro di voci dall’opposizione di Orta Nova che ha chiesto al sindaco Domenico Lasorsa di fare luce sull’accaduto. “Quello che è accaduto a Francesco Volpicelli, già candidato nelle liste dell’OrtaNova Mi Piace, ha veramente dell’incredibile” – scrive su Facebook il consigliere di minoranza, Antonio Di Carlo. “Subire delle minacce soltanto per aver espresso delle opinioni politiche non è assolutamente normale in una paese che vuole definirsi democratico. Come gruppi dell'”Orta Nova Mi Piace” e del “Partito Democratico” esprimiamo sincera vicinanza a Francesco per quanto accaduto, ma nel frattempo chiediamo al sindaco Lasorsa di fare chiarezza sull’accaduto, individuare il responsabile e chiederne le dimissioni”.

Sulla stessa linea d’onda anche l’ex sindaco, Dino Tarantino, attualmente tra i banchi dell’opposizione. “È sicuramente un atto da condannare fermamente e non consono alla sana dialettica politica che si basa sui principi del rispetto reciproco e della libertà di espressione che talvolta può anche sfociare nella legittima critica politica. Un buon amministratore dovrebbe far tesoro di interventi costruttivi da parte dei suoi cittadini e non arrivare a minacciarli pesantemente quando si oppongono alle loro idee, al loro modo di fare. A tal proposito mi rivolgo al sindaco Lasorsa, per invitarlo pubblicamente a prendere le distanze da tale amministratore e dal suo agire illegale ed antidemocratico”.