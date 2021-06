Domenica 4 luglio 2021 partirà la rassegna di tre appuntamenti ad ingresso gratuito dal titolo ‘Paesaggi sonori’ organizzata dall’associazione Galleria Manfredi e Mamamà con il sostegno del Teatro Pubblico Pugliese e con il patrocinio del Comune di Deliceto. ll progetto ‘Paesaggi sonori’ vuole descrivere il territorio attraverso racconti musicali e teatrali. Si narreranno storie, ospitate in alcuni luoghi storici di Deliceto aperti al pubblico per l’occasione.

Domenica 4 luglio 2021 ore 18 e 19, CONCERTO IN CUFFIA PER HANDPAN con Maurizio Rana a cura di Mastering.it (posti limitati) presso la Cappella di Sant’Antonio Abate. Un concerto / esperienza immersiva che ha come protagonista Maurizio Rana e i suoni dei suoi handpan, strumenti a percussione armonica costituiti da una lega metallica e composti da due cupole poste una sopra l’altra con le “pance” opposte. Incide il suo primo album nel 2017, “The Moon and The Sun” (CD) e, successivamente, pubblica per l’etichetta RadioSpia l’E.P. “Music for Handpan” (2018), l’album “Hypnos” (2019) e il recentissimo EP “At Night” (2021). La sinergia con differenti forme d’arte gli permettono di esibirsi in concerti con audio in surround, in performance di prosa e musica, in contesti di meditazione indotta dal suono, oltre che in spettacoli musicali come, ad esempio, quello con il percussionista di fama mondiale Loris Lombardo.

Venerdì 9 luglio alle ore 21, I CORTEGGIATORI teatro comico, a cura della compagnia Deloi con Vito de Girolamo e Carlo Loiudice, presso il Castello Normanno Svevo. I Corteggiatori è una commedia d’autore che è stata rappresentata in tutta Italia e a Berlino, Amsterdam, Parigi selezionata per “In Scena! Italian Theater Festival New York 2014”. Uno spettacolo di poesia tutto dedicato all’amore. Saranno la poesia, l’amicizia e la complicità maschile a dissuadere uno dei due protagonisti Carlo a compiere il disperato gesto, insieme alla nuova consapevolezza di poter ritrovare l’amore. E Vito il suo amico ci riuscirà, soprattutto, per merito delle “cinque regole del corteggiamento”, fondamento, dogma e pilastro della famigerata fama di latin lover. In Carlo esplode una ritrovata fiducia, grazie al palcoscenico, al pubblico e alle donne presenti in sala. La lezione ha inizio, tutto sembra filare per il verso giusto, senonché…. Questo l’incipit di uno spettacolo nel quale poesia e umorismo si legano perfettamente in un gioco continuo, ricco di colpi di scena.

Venerdì 16 luglio ore 20, VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA, Teatro per famiglie, di e con Vito de Girolamo presso il Castello Normanno- Svevo. Le vicende di Axel e dello scienziato professor Lindenbrock, suo zio, conducono il pubblico in un viaggio attraverso la scienza e la fantascienza, un viaggio avventuroso nelle viscere della terra, in un continuo succedersi di scoperte, mirabolanti incontri, situazioni di grande pericolo ed epiche descrizioni. Uno spettacolo di narrazione per famiglie dunque, che prova a mettere in luce la bellezza dello studio e della curiosità di conoscere. L’ingresso per i 3 appuntamenti è gratuito. Per il concerto in cuffia la prenotazione è obbligatoria.

Comunicato Stampa

Info organizzazionemamam@gmail.com e cell 3204552550