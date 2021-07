Con una nota inviata a numerosi parlamentari di tutti gli schieramenti politici il Movimento Civico “Candela Protagonista”, che nei giorni scorsi aveva contribuito a portare all’attenzione dei cittadini di Capitanata, la vicenda dei fondi destinati a fronteggiare l’emergenza da Covid e destinati dal Presidente Nicola Gatta alla manutenzione delle strade, ha chiesto una iniziativa comune e trasversale per produrre un intervento legislativo per non restituire oltre 13 milioni di euro.

L’iniziativa mira a fare in modo che le somme che il Mef ha chiesto alla Provincia di congelare in un apposito fondo, in attesa di essere restituite, vengano utilizza invece, cosi come previsto, per interventi di mitigazione del rischio di contagio nelle scuole. Alto stato, stante il quadro normativo vigente la cosa non sarebbe possibile. E’ per questo che si chiede un intervento legislativo specifico.

“Abbiamo inteso interessare numerosi parlamentari di tutti gli schieramenti per chiedere un loro intervento affinché le somme destinate dal governo centrale alla Provincia di Foggia, per fronteggiare l’emergenza Covid e mitigare il rischio di contagio, NON siano restituite, così come chiede il MEF, poiché destinate dal presidente Nicola GATTA per altri scopi”. Così ha affermato Savino Santarella in rappresentanza del Movimento Civico “Candela Protagonista”.

“E’ ingiusto che a pagare le scelte sbagliate del Presidente Gatta, siano i Cittadini di Capitanata che si sono visti provare di importanti risorse per interventi di mitigazione del rischio di contagio da Covid specie nelle scuole. Destinare risorse previste per arginare la diffusione dell’epidemia per la manutenzione delle strade e da irresponsabili ed alto stesso tempo mettono in luce le priorità del Presidente GATTA : i selfie sulle strade prima della salute dei cittadini”.

Ed inoltre, “la Capitanata ha il triste primato di essere la provincia meridionale con più morti da Covid. Un dato che di per se evidenzia la necessità di impiegare quelle risorse nel modo corretto. Ed è anche per questo che abbiamo inteso chiedere l’intervento di numerosi parlamentari di tutti gli schieramenti, per promuovere una iniziativa normativa che salvi le risorse destinate alla nostra Provincia. Diversamente, la Provincia dovrà restituire quelle somme. Sarebbe opportuno che il presidente Gatta chiedesse scusa a tutti i cittadini di Capitanata e rassegnasse quanto prima le dimissioni”.

Comunicato Stampa

Candela Protagonista