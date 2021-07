Le transazioni di denaro sul web sono ormai all’ordine del giorno: dallo shopping online al pagamento di tasse, utenze e abbonamenti a servizi digitali, sempre più spesso ci serviamo di appositi servizi che ci permettono di concludere in pochi secondi l’operazione dal PC o addirittura tramite dispositivi mobili. Per effettuare i pagamenti online, esistono oggi numerosi servizi e piattaforme capaci di integrarsi al meglio anche con conti correnti e carte di credito e debito, il tutto con la massima semplicità e sicurezza. Ecco le più conosciute e utilizzate.

PayPal, la piattaforma che ha cambiato il mondo dei pagamenti digitali. PayPal è certamente la piattaforma più nota per quanto riguarda il mondo dei pagamenti online, grazie anche al fatto di essere stata la prima (la sua nascita risale al 1999) a offrire un servizio del genere, sin dagli esordi del commercio elettronico. Evolutasi nel corso degli anni, sia dal punto di vista della sicurezza che dei servizi offerti, PayPal mette oggi a disposizione degli utenti un ampio ventaglio di opportunità, ponendosi come un vero e proprio portafoglio digitale, collegabile sia alle carte di pagamento che ai propri conti correnti. Tramite PayPal è possibile pagare qualsiasi tipo di bene o servizio, anche in virtù del fatto che ancora oggi la piattaforma viene scelta da operatori appartenenti ai più disparati settori e implementata su e-commerce e altre tipologie di portali, che tramite essa riescono a trasmettere una maggiore affidabilità nei confronti dei clienti. Proprio perché considerata particolarmente sicura e in grado di tutelare gli utenti in caso di controversie, PayPal viene ampiamente utilizzata anche sui casino digitali e sui portali dedicati all’iGaming, dove il tema della protezione dei dati risulta fondamentale.

Le sale gioco online si affidano infatti solo a sistemi di pagamento capaci di assicurare efficienti sistemi di criptaggio dei dati, permettendo così di accedere a slot machine, roulette e tavoli da gioco a pagamento senza alcun rischio per le parti coinvolte. Da questo punto di vista, PayPal ha rappresentato un ottimo alleato in questi anni di forte crescita dei casino digitali, che anche mostrando particolare attenzione alla sicurezza dell’utente sono riusciti ad affermarsi come una delle principali realtà nel vasto universo del web.

Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay: lo smartphone diventa uno strumento di pagamento. Tra le esperienze più recenti, ma non per questo meno apprezzate, nel campo dei pagamenti online, spiccano quelle legate ad alcuni dei più famosi brand nel campo della telefonia e delle soluzioni web, come appunto Google, Apple e Samsung. Le tre multinazionali hanno già da tempo implementato dei propri sistemi di pagamento, che attraverso un rapido collegamento alle carte o al conto dell’utente, permettono di eseguire transazioni rapidissime semplicemente usando lo smartphone. Grazie a un’elevata componente di sicurezza dei software utilizzati, tali modalità si rivelano particolarmente utili per pagare non solo online ma anche nei negozi abilitati, nei quali il dispositivo mobile può essere usato alla stregua di una carta contactless.

Stripe, una piattaforma di pagamento al servizio degli e-commerce. Oggi ampiamente utilizzata sul web, Stripe è una piattaforma di pagamento progettata per rispondere soprattutto ai bisogni dei negozi online, che si trovano a dover gestire diverse modalità di pagamento su un unico spazio. Una volta implementata sulla piattaforma di e-commerce, Stripe permette di ricevere pagamenti con carta di credito o debito, ma anche con forme più innovative, com i Bitcoin o Alipay, il tutto ponendosi come un intermediario in grado di garantire la correttezza della transazione da entrambe le parti. Proprio le caratteristiche di flessibilità del servizio e l’ampio ventaglio di opportunità offerte hanno permesso a Stripe di ritagliarsi un’importante fetta di mercato tra i venditori digitali, che spesso scelgono questo sistema integrandolo in maniera complementare ad altre soluzioni, come per esempio quelle citate poco sopra. Sfruttando la coesistenza di diversi strumenti, chi si occupa della fornitura di beni e servizi sul web riesce oggi a venire incontro a ogni tipologia di cliente e a ogni esigenza in maniera davvero pratica, avvicinandosi alle richieste degli utenti finali sotto ogni punto di vista. Anche questo aspetto è alla base di una crescita esponenziale iniziata qualche anno fa, ma diventata un vero e proprio boom negli ultimi mesi.

