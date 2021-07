L’A.S.D. Team Orta Nova ha scelto il nuovo tecnico che guiderà la prima squadra nel prossimo campionato di Eccellenza, si tratta di Costanzo Palmieri tecnico foggiano, con alle spalle vent’anni di carriera vissuti tra i dilettanti ed il calcio giovanile. Un tecnico esperto, capace di valorizzare i giovani, uno degli obiettivi più importanti per la società ortese, che cercherà la salvezza nel massimo campionato regionale.

Un percorso di più di vent’anni, partito proprio con l’allora presidente della Polisportiva Carapelle Mariano Tarantino, un cerchio che si chiude, e che ha visto negli anni Mr. Costanzo Palmieri lavorare per la Juventus San Michele, per sei anni nel settore giovanile del Foggia Calcio, alla guida della Juniores del Gambatesa, del San Severo, della quale è stato tecnico anche della prima squadra, e nella scorsa stagione sulla panchina dell’Apricena.

“Sono grato a Tarantino ed alla società ortese per la fiducia in me riposta”, il commento del neo tecnico ortese, già al lavoro con la società per allestire l’organico in vista dell’ormai imminente stagione sportiva.

