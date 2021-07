E’ stato pubblicato il programma definitivo dell’estate ortese 2021, il cartellone degli eventi organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le associazioni di Orta Nova. Dopo la manifestazione d’interesse che ha dato la possibilità alle associazioni di elaborare una serie di eventi per animare l’estate, è stato reso noto il cartellone che coprirà ul lasso di tempo dal 29 luglio al 5 settembre,

IL PROGRAMMA. La programmazione inizierà il 29 luglio con il tour Mountain Bike della Transumanza – XVIII edizione, organizzato dall’ASD Pantani. A seguire, nella giornata successiva, a partire dalle 20, è previsto un concerto bandistico per le vie della città, con i musicisti della New Yort Band. Il programma riprenderà il 7 agosto con un convegno sulla Pet Therapy nell’anfiteatro della villa comunale, proposto dall’associazione cinofila. Il giorno successivo, presso Largo Ex Gesuitico, ci sarà l’evento “Dal libro al Teatro” a cura della Misericordia. Ancora gli animali protagonisti negli eventi del 13 agosto (Un cane per la vita, in villa comunale) e del 25 agosto (sfilata canina, presso la villa comunale). Nella piazza di Orta Nova tornerà la grande musica tra il 19 agosto e il 20 agosto con il Geometra Sognante, l’evento in ricordo di Maurizio Ferrandina che quest’anno, per la sua terza edizione, avrà anche un prologo. Il 25 agosto, presso la villa comunale, è prevista la giornata degli aquiloni a cura della Misericordia. Dopo la settimana della cultura (29 agosto-4 settembre) e la premiazione delle eccellenze (3 settembre) il programma culminerà con il concerto dei The Kolors, presso il Parco delle foibe, nella serata del 27 agosto. Il 5 settembre ultimo appuntamento musicale con Mogol racconta Battisti.

“Come si potrà notare, sono una serie di eventi che tengono in considerazione tutte le fasce d’età della popolazione: a partire dai bambini, per passare dai ragazzi e infine arrivare ai più adulti” – affermano dall’amministrazione comunale ortese. “Lo svago proposto dalle seguenti iniziative è eterogeneo: da quello musicale fino ad arrivare a quello teatrale e culturale. Tra gli eventi musicali menzioniamo anche il concerto del gruppo musicale ‘The Kolors’ Gruppo noto in Italia per aver vinto la quattordicesima edizione del programma televisivo ‘Amici’. In virtù di questo ringraziamo tutte le associazioni che hanno aderito alla manifestazione d’interesse dimostrando grande dedizione per il proprio territorio”.

“E’ stata una scelta ponderata a lungo ma fortemente voluta, quella di portare ad Orta Nova un nome importante. Pur non avendo potuto organizzare per cause maggiori (praticamente per il terzo anno consecutivo) la festa patronale, abbiamo voluto che Orta Nova avesse il suo momento di spicco” – afferma a Il Megafono, l’assessore alla cultura, Dora Pelullo. Ciononostante, abbiamo ritenuto doveroso lasciare il giusto spazio alle associazioni locali che tanto si adoperano per la crescita del territorio e alle quali va il nostro sentito ringraziamento.

“Quasi in chiusura, poi, durante la settimana della cultura che si terrà tra fine agosto ed inizio settembre, abbiamo scelto di dedicare una serata alle nostre eccellenze, premiando con un riconoscimento simbolico i diplomati e laureati con il massimo dei voti, ovvero quei giovani che, attraverso la loro crescita professionale, danno lustro alla nostra comunità, dimostrando che l’impegno ripaga e che la strada per il successo costa fatica, ma vale sempre la pena” – conclude l’assessore.