Una bella pagina di civiltà è stata scritta a Stornara dove un cittadino adottivo della comunità dei Reali Siti, dopo aver trovato un portafogli con soldi e documenti, si è recato presso il Comando Locale della Polizia Locale per restituirlo al legittimo proprietario.

A darne notizia è stato Giuseppe Grippo, agente della Polizia Locale, che ha assistito in prima persona a questo gesto di onestà che tra l’altro non è una novità nel Comune di Stornara. “Ringrazio pubblicamente per il gesto raro e di assoluta onestà, il signor Radu Jancu” – afferma Grippo.

“L’uomo che ha riconsegnato il portafogli è residente nel nostro Comune da vari anni e casualmente, questa mattina, rinvenuto un borsello, con un portafoglio zeppo di Documenti, carte di credito e danaro, senza esitare un attimo, lo portava nel nostro ufficio di Polizia Locale, e che successivamente consegnavo al legittimo proprietario. Spero sia di insegnamento per tutti” – conclude l’agente.